У приемной ФСБ задержали участников акции в поддержку Telegram

В Москве у приемной ФСБ полиция задержала организаторов и участников акции "Не усугубляйте свое положение" - за защиту личной переписки пользователей мессенджера Telegram.

Активисты зачитывали вслух фрагменты своих личных переписок в мессенджере. Всего задержаны 5 человек - сообщает ОВД-Инфо.

Один из активистов Алексей Капустин перед началом акции написал в Фейсбуке, что ему позвонил некто, представившийся «сотрудником уголовного розыска» и приглашал встретиться и «поговорить».

20 марта ФСБ дала мессенджеру Telegram 15 суток на предоставление ключей шифрования к сообщениям пользователей. Telegram отказался это делать, заявляя, помимо прочего, и о технической невозможности этого. Активисты опасаются, что по истечении срока Роскомнадзор может заблокировать Telegram в России.