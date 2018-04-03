Путин и Эрдоган в Анкаре обсудили поставки С-400

Для России является "приоритетом" исполнение контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 - заявил президент России Владимир Путин во время визита в Анкару.

В столице Турции прошли переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а также заседание Совета сотрудничества высшего уровня. С Путиным в Турцию прилетела представительная делегация с участием министров, руководителей госкорпораций и крупных бизнесменов.

Ранее лидеры двух стран присутствовали на церемонии открытия строительства первой турецкой атомной электростанции Аккуйю, которое будет вестись с участием "Росатома". На пресс-конференции после переговоров оба лидера также заявили о заинтересованности в достройке газопровода "Турецкий поток".

В Анкару также прибыл президента Ирана Хассан Рухани. Ожидается, что в среду лидеры трех стран будут обсуждать сирийский конфликт, в который Иран, Турция и Россия глубоко вовлечены.

Визит Путина в Турцию - его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост президента России.

Отношения между Россией и Турцией сильно испортились после того, как турецкие самолеты сбили российский военный самолет вблизи сирийской границы в ноябре 2015 года. Однако впоследствии они восстановились практически в полном объеме. "Теперь они крепки как сталь" - сказал Эрдоган на пресс-конференции во вторник. Стороны наладили сотрудничество и в Сирии, где они поддерживают разные стороны конфликта - фактически разграничив "сферы влияния" в этой стране. В результате Турция не предпринимала шагов, чтобы остановить наступление войск Башара Асада в Алеппо и Восточной Гуте, а Россия не возражала против турецкой операции против курдов в Африне.