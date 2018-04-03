Трамп принял в Белом доме лидеров Латвии, Литвы и Эстонии

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президентов трех стран Балтии - Латвии, Литвы и Эстонии.

На пресс-конференции после встречи Трамп отметил, что Америка привержена поддержке независимости и самоопределения стран Балтии, и напоминил, что эту политику она проводила и в годы советской оккупации этих стран, не признавая их включение в состав СССР. Он поздравил Латвию, Литву и Эстонию со 100-летием их независимости. Трамп отметил сотрудничество США и трех стран в сфере обороны и экономики.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о приверженности стран Балтии союзничеству с США и напомнила об обязательствах стран НАТО в сфере коллективной безопасности при защите от внешнего врага.

Ранее на торжественном обеде с участием президентов Дали Грибаускайте, Раймондаса Вейониса и Керсти Кальюланд Трамп заявил, что "никто из президентов США" не проводил столь жесткую политику по отношению к России, как он. При этом он повторил неоднократно высказанную им ранее мысль о том, что предпочитал бы иметь с Россией хорошие отношения, "и с этим согласны все, кроме глупцов".