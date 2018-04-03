Путин: вещества вроде "Новичка" могли производить в 20 странах

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что на сессии исполкома Международной организации по запрещению химического оружия в среду "будет поставлена окончательная точка" в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон обвинил Россию.

Путин ответил на вопрос о "деле Скрипаля" на пресс-конференции в Анкаре, где он находится с визитом. По его словам, он "узнал об инциденте из средств массовой информации", а такое вещество, как "Новичок", могло быть произведено "примерно в 20 странах мира".

Путин сослался на сообщения о том, что директор британской лаборатории в Портон-Даун ранее во вторник заявил, что сотрудники лаборатории не установили страну происхождения вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, и отметил, что был удивлен "скоростью, с которой была раскручена антироссийская кампания".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что "обвинения в адрес России по делу Скрипаля получают красноречивые контраргументы". С обвинениями в адрес британских властей во лжи выступили во вторник и другие российские представители.

Директор лаборатории в Портон-Даун Гэри Эйткенхэд в интервью Sky News заявил, что эксперты не определили страну происхождения вещества, которым отравили Скрипалей, однако перед ними и не ставилось такой задачи. При этом он подчеркнул, что это именно "Новичок", боевое нервно-паралитическое вещество. По его словам, для изготовления такого вещества требуются "крайне сложные методы", доступные, по всей вероятности, только государственным структурам.

Британское правительство ранее обвинило Россию в покушении на отравление Скрипаля, ссылаясь на то, что в России бывшие двойные агенты считаются "законной целью" для покушений, указывая на отравление полонием Александра Литвиненко и на то, что отравляющее вещество "Новичок", по многочисленным свидетельствам, производилось в СССР.