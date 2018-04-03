Следствие: российский радар мог не зафиксировать ракету с "Бука"

Международная следственная группа, которая расследует обстоятельства катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний", сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года, утверждет, что ракета, которой был сбит самолет, могла не быть зафиксирована российским радаром, данные которого ранее были переданы следователям.

Два эксперта, привлеченные к работе Международной следственной группой, подтвердили, что на снимках с российских радаров перед моментом катастрофы действительно нет ракеты, выпущенной предположительно из установки "Бук" с территории Донецкой области Украины, которую контролировали пророссийские сепаратисты. Однако, как утверждают эксперты, это не обязательно означает, что этого запуска не было, или что ракеты была выпущена из другой точки. Поскольку ракеты летит со значительно большей скоростью, чем пассажирский самолет, настройки радаров обычно не позволяют им зафиксировать их полет. Информация о выводах экспертов опубликована во вторник на сайте следственной группы.

Российская компания "Алмаз-Антей" - производитель зенитно-ракетных установок "Бук" - не согласилась с этими выводами. В заявлении корпорации говорится, что российский радар должен был зафиксировать запуск и полет ракеты, а то, что это не произошло, должно свидетельствовать о том, что ракета была выпущена из другого места. Российская сторона настаивает, что по "Боингу" стреляли с территории, которую контролировали украинские военные.

Ранее международная следственная группа пришла к выводу о том, что самолет был сбит ракетой с установки "Бук", привезенной из России на Украину, а затем вывезенной обратно в Россию. В результате катастрофы погибли 298 человек. Следствие продолжается.