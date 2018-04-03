Милонов просит прокуратуру проверить сайт фонда "СПИД.Центр"

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Генпрокуратуру России с требованием проверить сайт фонда «СПИД.Центр». Депутат, известный гомофобными взглядами, считает, что в материалах этого сайта имеются признаки "пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних".

Кроме того, в одной из статей Милонов усмотрел пропаганду заражения других людей ВИЧ-инфекцией (что является в России уголовным преступлением), а в еще одной - признаки "оскорбления чувств верующих" и разжигания религиозной розни.

Фонд "СПИД.Центр", который возглавляет журналист Антон Красовский, занимается помощью людям с ВИЧ-инфекцией. В своем заявлении фонд отметил, что материалы его сайта предназначены для людей старше 18 лет, и, следовательно, не подпадают под действие закона о "гей-пропаганде". На сайте фонда во вторник опубликовано мнение депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, которая является попечительницей "СПИД.Центра". Она называет Милонова "лицемером, циником и хамом". Пушкина и Милонов входят в состав фракции "Единая Россия".