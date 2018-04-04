США вводят новые многомиллиардные пошлины на товары из Китая

Власти США опубликовали список товаров из Китая, в отношении которых будут введены 25-процентные пошлины.

В списке1300 наименований промышленного, транспортного и медицинского оборудования китайского производства. Это, в частности, запчасти для самолетов и спутников, автомобили, объекты железнодорожной индустрии, станки и медицинское оборудование. Ежегодно такими пошлинами будет облагаться импорт в США товаров данных категорий в объеме 50 миллиардов долларов. Соединенные Штаты оправдывают новые санкции желанием наказать Китай за кражу американской интеллектуальной собственности.

Под санкции не попали многие предметы бытовой электроники, включая мобильные телефоны Apple и переносные компьютеры Dell, собираемые в Китае, равно как обувь и одежда.

Пекин, тем не менее, осудил шаги, сделанные США, и пообещал принять ответные меры. По оценкам экспертов, они коснутся в первую очередь американской сои, а также самолетов и станков.

Положительный баланс Китая в торговле с США достиг в 2017 году 375 миллиардов долларов. Администрация Дональда Трампа требует от китайских партнеров сократить его на 100 миллиардов.