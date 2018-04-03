В Петербурге вспомнили жертв теракта в метро, происшедшего год назад

Весь день 3 апреля петербуржцы несли цветы к вестибюлю станции метро "Технологический институт", где год назад террорист-смертник подорвал себя в вагоне поезда . Тогда погибли, включая смертника, 16 человек. Режиссер-документалист Наталья Кириллова в тот день была контужена, и вот сейчас, ровно через год после трагедии она впервые села в метро и поехала по тому же маршруту. По ее словам, выплат, которые получили пострадавшие, на ее лечение не хватило – помогли петербуржцы, жители разных городов России и других стран, а также организация "Прерванный полет" - она же оплатила поездку в санаторий.

Родственники пострадавших и погибших в результате теракта попросили городские власти установить у метро памятный знак, соответствующее обращение уже передано в городскую администрацию. Правда, уже известно, что чиновники пока не склонны одобрять эту идею – возможно, они не хотят вызывать у пассажиров метрополитена негативных ассоциаций.

К годовщине трагедии вышла "Книга памяти" - воспоминания о погибших, фотографии, записки и открытки, принесенные к стихийному памятнику трагедии год назад. Последним в списке памятных мероприятий значится концерт - "Музыка против террора".

3 апреля 2017 года в метро Петербурга произошел взрыв. Погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник. Пострадали более 100 человек. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Следствие считает, что взрыв совершил Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии с российским гражданством. Обвиняемыми по делу проходят 11 человек, все они арестованы. Они жаловались на пытки.