Умер освобожденный из российской тюрьмы украинец Юрий Солошенко

Умер бывший директор оборонного завода "Знамя" в Полтаве, политзаключенный Юрий Солошенко. Ему было 75 лет. Об этом со ссылкой на сына Солошенко сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Как написала Геращенко в фейсбуке, у Солошенко был рак.

В октябре 2015 года российский суд приговорил Солошенко к шести годам колонии строго режима по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Федеральная служба безопасности России заявляла, что Солошенко действовал от имени двух украинских предприятий, чтобы купить запчасти к комплексам противовоздушной обороны Украины. Как утверждала ФСБ - незаконно. Российские правозащитники обращали внимание, что в ходе рассмотрения дела Солошенко его права многократно нарушались.

14 июня 2016 года Юрия Солошенко и ещё одного украинца, отбывавшего наказание в российской тюрьме, крымского активиста – Геннадия Афанасьева обменяли на пророссийских активистов из Одессы. Ранее они были помилованы президентом России Владимиром Путиным.

Узнав о смерти Солошенко Афанасьев написал в фейсбуке : "Только что умер Юрий Данилович Солошенко. Наш Герой. Политзаключенный, попавший в русский плен в свои семьдесят четыре года. Он прошел его полностью. Достойно... до последнего вздоха, оставаясь настоящим украинцем – гордым, застенчивым, вежливым и несокрушимым. Никогда не забуду, как, взлетая над проклятой Москвой, он кричал: "Прощай, немытая Россия".