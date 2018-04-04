Семью "девочки в розовом" отправили на экскурсию в Нидерланды

Власти Московской области оплатили поездку в Нидерланды, на предприятие по переработке мусора для семьи Тани Лозовой из Волоколамска, известной как "девочка в розовом". Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Однако мама девочки сообщила телеканалу "Дождь", что "разговоры" о поездке были, однако путевку им не выдали, а её заграничный паспорт находится на переоформлении.



"Девочка в розовом" получила известность благодаря участию в стихийном митинге возле больницы в Волоколамске , куда утром 21 марта привезли несколько десятков детей, предположительно отравившихся из-за выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово". ДесятилетняяТаня Лозова пробралась к присутствовавшему на месте губернатору Московской области Андрею Воробьеву, показала на него пальцем, а затем провела рукой по горлу. Сама она рассказала, что таким образом "просто выразила свои эмоции".

29 марта на очередном митинге в Волоколамске жители потребовали от властей ввести режим чрезвычайной ситуации. По данным местных актвистов, их замеры показали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 87,5 раз. Глава района пообещал горожанам выполнить их требование. Однако в МЧС не нашли оснований для введения режима чрезвычайной ситуации.

В интервь радиостанции "Говорит Москва" губернатор Воробьев рассказал, что в настоящее время на мусорном полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе специалисты голландской компании устанавливают систему дегазации. Ранее проект-менеджер компании сообщил, что все работы будут закончены к середине июня.