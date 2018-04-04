Госдума России одобрила законопроект о явке в военкомат без повестки

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который обязывает не получивших повесток призывников самостоятельно являться за ними в военкомат. Согласно документу, неявка или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от военной службы.

За законопроект проголосовал 341 депутат, один воздержался. Документ рассматривался вечером 3 апреля, когда заседание уже должно было закончиться. На его обсуждение депутаты потратили две с половиной минуты, сообщает "Медуза".

Согласно законопроекту, повестки призывникам доставляются заказным письмом, которое могут получить не только сами призывники, но и совершеннолетние члены их семей или лица, "уполномоченные представлять их интересы".

Законопроект об отправке повесток в военкомат по почте вносился в Госдуму еще в марте 2017 года, однако остался без движения, поскольку не был согласован с правительством, пишут "Ведомости".

По словам автора законопроекта, первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, сейчас в России порядка 164 000 граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.