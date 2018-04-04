Задержан подозреваемый в отравлении работников завода в Таганроге

Подозреваемый в массовом отравлении таллием сотрудников авиационного завода в Таганроге задержан, сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный источник. Имя предполагаемого отравителя и его возможные мотивы в публикации не названы.

О массовом отравлении таллием на одном из ведущих авиационных предприятий России стало известно после публикации в ростовских СМИ в начале марта. Сообщалось о двух десятках пострадавших из числа сотрудников завода имени Бериева.

Каким образом на завод попал опасный тяжелый металл, который не используется при производстве, неизвестно.

Уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью.