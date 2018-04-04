Россия, Турция и Иран не допустят раздела Сирии – президент Роухани

Россия, Турция и Иран не допустят территориального раздела Сирии, несмотря на усилия противников. Об этом в среду по итогам трехстороннего саммита заявил президент Ирана Хасан Роухани.

По его словам, противники региона планировали разделить Сирию, но им не удается это сделать и мы этого не допустим, подчеркнул он. Среди противников президент Ирана назвал американцев и израильтян, которые, по его словам, хотели, чтобы регионом управляли террористы. "Географическая конфигурация нашего региона не должна меняться", – заключил Роухани.

После саммита в Анкаре президенты Ирана, Турции и России выразили решимость "ускорить свои усилия по обеспечению спокойствия" в Сирии. Президент Турции Реджеп Эрдоган, президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани согласились в том, что конфликт может быть прекращен "только через политический процесс".

Эрдоган принимал российского и иранского президента на второй такой трехсторонний саммит, проводимый в отношении разоренной войной Сирии. Три лидера заявили, что они также настроены "защищать гражданских лиц в районах деэскалации, а также содействовать быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу в эти районы", – говорится в заявлении.

Иран, Турция и Россия вовлечены в семилетнюю войну и сотрудничают в создании так называемых "зон деэскалации" для сокращения боевых действий при поддержке отдельных сторон. Россия и Иран поддерживают президента Сирии Башара Асада, а Турция поддерживает мятежников, стремящихся к его свержению.

Россия, Турция и Иран также поддержали серию переговоров по сирийскому конфликту в столице Казахстана Астане, которые, по их мнению, являются параллельным процессом мирным переговорам, проводимым под эгидой ООН в Женеве. Россия и Иран оказали важную военную и дипломатическую поддержку правительству Асада на протяжении всей войны, которая началась с разгона протестующих правительственными силами и в ходе которой было убито сотни тысяч людей.