Священник РПЦ спел "Мурку". Его выслали из Москвы в Приднестровье

Исполнившего "Мурку" священника Русской православной церкви – архимандрита Венедикта – выслали из Москвы в Приднестровье. Отбыть в Тираспольскую епархию под архипастырское наблюдение от священника потребовал патриарх Кирилл, передает "Интерфакс".

Архимандрит Венедикт (Цирков) спел "Мурку" в одном из храмов в Москве во время трапезы в честь иконы Божьей Матери "Троеручица". "Выступление" священника было опубликовано в YouTube.

В РПЦ после этого заявили, что "ролик, где священник в подряснике, с крестом … поет блатную песню про одесских урок – за гранью возможного и допустимого". "За церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь "Мурку" – ниже достоинства человека, носящего иерейский сан", – добавил Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Кирилла.