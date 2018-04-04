США сохранят военное присутствие в Сирии на более долгий срок

Дональд Трамп согласился сохранить военное присутствие США в Сирии на более долгий срок. Президент США потдвердил это на заседании Совета национальной безопасности, отметив, что Вашингтон не хочет долгосрочных обязательств перед Сирией. Об этом сообщает Reuters.

Накануне Трамп в очередной раз заявил о том, что хотел бы вывести американских военных из Сирии, но не стал говорить о каких-либо сроках. Советники президента раскритиковали намерение президента. По их мнению, для ликвидации террористической группировки "Исламское государство" потребуется много работы. Мнение советников разделяют в Госдепартаменте и министерстве обороны США.

По данным, турецких СМИ, США занимаются усилением позиций на севере Сирии. По данным агентства Anadolu, строительство двух американских военных баз началось в Манбидже. Этот регион контролируют курды. Утверждается, что туда отправлены около 300 солдат, военная и строительная техника.

С конца января на севере Сирии проходит турецкая военная операция против курдов "Оливковая ветвь". В ходе операции Манбидж должен быть взят под контроль. Анкара призвала Вашингтон вывести своих военных из города, однако США отказались это сделать.

Турецкие власти считают Курдские отряды народной самообороны (курдскую милицию) пособниками террористов и добиваются вытеснения с занимаемых ими позиций. Курдская милиция воюет в коалиции под командованием США против джихадистов "Исламского государства".

Международная коалиция во главе с США ведет борьбу с радикальными исламистами в Сирии с 2014 года. Американский воинский контингент насчитывает около двух тысяч человек. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.