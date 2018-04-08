Холодная зима 2018-го. Эфир в 21:05

Необычные холода минувшей зимы в России и Европе не должны никого обманывать: глобальное потепление продолжается, и погодные аномалии - лишь часть этого процесса. Как изменится климат в XXI веке, и что принесет России глобальное потепление?

Гости программы - Игорь Макаров, доцент ВШЭ и Александр Кислов, профессор, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ. Эфир в 21:05.