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Археология. Будущее

Холодная зима 2018-го. Эфир в 21:05

Как изменится климат в XXI веке, и что принесет России глобальное потепление?

Необычные холода минувшей зимы в России и Европе не должны никого обманывать: глобальное потепление продолжается, и погодные аномалии - лишь часть этого процесса. Как изменится климат в XXI веке, и что принесет России глобальное потепление?

Гости программы - Игорь Макаров, доцент ВШЭ и Александр Кислов, профессор, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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