Западные страны обвинили Москву и Дамаск в применении химоружия

Германия, Франция, Великобритания и США в первую годовщину химической атаки на сирийский город Хан-Шейхун возложили ответственность за применение химоружия на режим президента Сирии Башара Асада и Россию. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел и Госдепартамента США.

Главы МИД и Госдепа обвиняют Россию в невыполнении обязательств, взятых на себя в 2013 году. Тогда Москва пообещала добиться от Дамаска полного уничтожения химоружия. После этого эксперты Совета Безопасности ООН собрали доказательства о четырех химических атаках в Сирии. "Вместо того чтобы выполнить свое обещание, Россия наложила вето на продолжение расследований Совбеза", - отмечается в заявлении.

4 апреля 2017 года в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб погибли более 80 человек, пострадали более 550 человек. Повстанцы возложили вину за нападение на сирийские правительственные войска.

Россия, поддерживающая режим Башара Асада, заявила, что 4 апреля сирийская авиация нанесла удар по восточной окраине города, по складу снарядов с отравляющими веществами. По версии Москвы, указанные боеприпасы поставлялись террористам в Ирак и Сирию.