Киев предложил обменять 23 россиян на политзаключённых

Украина готова передать России 23 россиян в обмен на украинцев, осуждённых в России по политическим мотивам. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Она уточнила что российские граждане отбывают наказание за преступления против территориальной целостности Украины. Их задержали за участие в вооружённом конфликте на востоке Украины.

Ранее Геращенко написала в фейсбуке, что Киев готов обменять на украинских политзаключённых 20 граждан России. Вице-спикер Верховной Рады отметила, что рассчитывает на освобождение украинского режиссёра Олега Сенцова и крымского активиста Александра Кольченко.

Российские спецслужбы задержали Сенцова и Кольченко в Крыму в мае 2014 года. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали.

Сенцов и Кольченко признаны правозащитным движением "Мемориал" политическими заключенными. Российские власти включили их в список "террористов и экстремистов".