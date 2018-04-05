Части Национальной гвардии США выдвигаются к мексиканской границе

Президент США Дональд Трамп подписал в среду распоряжение о развертывании частей Национальной гвардии (аналог внутренних войск) в районе мексиканской границы. "Пока у нас нет настоящего защитного барьера, ответственность за охрану границ будет возложена на военных", - заявил Трамп.

Непосредственно участвовать в задержании нелегальных мигрантов они не будут. Предусмотрено, однако, техническое сотрудничество военных с иммиграционной службой, в частности, наблюдение с воздуха и земли за передвижениями транспорта и людей в приграничной зоне.Масштабы и сроки миссии гвардейцев должны быть уточнены в ближайшие дни.

Использование войск в контексте решения иммиграционных проблем — явление в истории Америки почти беспрецедентное.

Министерство внутренней безопасности просит Конгресс закрыть лазейки в действующем законодательстве, которые вынуждают власти освобождать из-под ареста незаконных мигрантов вплоть до начала судебного разбирательства их дел. Ведомство также ходатайствует об ужесточении порядка подачи заявления на политубежище.

Попытки незаконного перехода южной границы значительно сократились в первые месяцы правления Трампа, но за истекший год они снова выросли примерно на 50 процентов.