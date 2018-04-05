CNN: США введут санкции в отношении ряда российских олигархов

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести санкции в отношении нескольких российских олигархов, имеющих связи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообащет телекомпания Си-Эн-Эн со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США. Они заявили, что санкции, скорее всего, будут объявлены позже на этой неделе.

Планируемые санкции станут последним публичным шагом, предпринятым США против России. США и Россия в прошлом месяце продолжали высылать дипломатов. Американское требование к российским дипломатам покинуть США было осуществлено одновременно с другими странам, которые также выслали российских дипломатов после отравления 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Сообщения о предполагаемых санкциях стали известны после того, как уходящий в отставку советник по национальной безопасности Герберт Макмастер в своем прощальном выступлении призвал США и их союзников сделать больше против России. "Мы не смогли заставить России заплатить за её поведение", - сказал Макмастер.

Расследование спецпрокурора Мюллера в феврале обвинило 13 граждан России в предполагаемом вмешательстве в выборы 2016 года, а администрация Трампа объявила о санкциях в марте против России, в том числе в отношении людей, указанных в обвинительных заключениях Мюллера.

Новость о новых санкциях также появилась вскоре после того, как CNN сообщила, что специальные следователи-эксперты, возглавляемые бывшим директором ФБР Робертом Мюллером, допрашивали российских олигархов, которые побывали в США, и что следователи спрашивали, направляли ли россияне деньги на кампанию или инаугурацию Трампа.