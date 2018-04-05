Потерявший в пожаре семью Игорь Востриков записал обращение к Путину

Игорь Востриков, потерявший при пожаре в Кемерове троих детей, жену и сестру, записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, “чтобы рассказать, что происходит в нашей стране”. Запись обращения он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте". На записи также присутствует Ольга Тиханкина, мать погибшей жены Вострикова, бывшая сотрудница МЧС.

На видео Востриков и Тиханкина критикуют действия спасателей и пожарных, работавших при пожаре в "Зимней вишне", они также говорят о коррумпированности и непрофессионализме всех чиновников.

Error rendering VK.

Тиханкина считает, что сейчас учения в МЧС проводятся "для галочки", в структуре работают люди других профессий. В трагедии она обвиняет пожарных, спасателей, полицейских, руководство ТРЦ, города и области. Извинения экс-губернатора Тулеева перед Путиным она называет "кощунством". Теща Вострикова также рассказала, что в МЧС существует план пожаров на год, за рамки которого выходить нельзя. В противном случае пожары списываются как возгорание мусора или бесхозного строения.

Сам Востриков говорил о "липовой" статистике пострадавших и погибших при пожарах, о фальсификации времени тушения, о плохом состоянии пожарной техники и машин, несмотря на выделяемые миллиарды". Востриков считает, что такая ситуация не только в МЧС, но и в МВД и в других ведомствах.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" начался 25 марта, его тушение продолжалось около суток. По официальным данным, при пожаре погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.

​