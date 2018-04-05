В западной Грузии в Ткибули шестеро шахтеров погибли и трое ранены

Шестеро рабочих горнорудного предприятия погибли и трое получили тяжёлые ранения в результате обвала руды и "воздушного удара" в угольной шахте города Ткибули. На место трагедии срочно выехал министр экономики страны и обещал провести тщательное расследование. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кобаладзе

По предварительным данным, причиной гибели рабочих в угольной шахте стал обвал пласта земли и вызванная этим "воздушная ударная волна". Во всяком случае именно так произошедшее объяснил представитель компании "ГрузУголь", которая ведёт работы по добычи угля в Ткибули.

Министр экономического развития Дмитрий Кумсишвили, срочно прибыв на место трагедии обещал провести самое тщательное расследование и строго наказать виновных. МВД уже возбудило уголовное дело по 240-ой статье УК Грузии (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Родственники погибших устроили в Ткибули стихийный митинг, возложив всю ответственность на правительство страны.

Профсоюзы и неправительственные организации неоднократно указывали на грубое нарушение норм безопасности в шахтах Ткибули. В мае 2017 года, четыре рабочих, на этой же шахте, погибли после падения с высоты 400 метров в результате неисправности лифта и отсутствия страховочных ремней.