ГРУ Генштаба РФ: лидер "Исламского государства" скрывается в Ираке

В Главном разведывательном управлении Генштаба России считают, что лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу-Бакр аль-Багдади, скорее всего, скрывается в Ираке. Об этом сообщил Интерфаксу в четверг первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

"Аль-Багдади, скорее всего, находится в Ираке. В Сирии он вряд ли находится", – сказал Костюков. "Его точное местонахождение неизвестно", – заявил Костюков. По его словам, за лидером ИГИЛ охотятся спецслужбы многих стран.

В прошлом году Минобороны России утверждало, что Абу-Бакр аль-Багдади погиб при авиаударе российской авиации в Сирии. В Пентагоне смерть лидера исламистов тогда не подтвердили.

Слухи о смерти аль-Багдади неоднократно появлялись в СМИ, но эта информация всегда опровергалась. Накануне президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о победе над "Исламским государством" в Сирии.

Необходимостью борьбы с исламистами Путин обосновывал участие России в сирийском конфликте. Президент трижды заявлял о выводе российских войск из страны. За два с половиной года военной операции, по официальным данным, в Сирии погибли более сорока российских солдат и офицеров.