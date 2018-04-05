Обвиняемого по "дагестанскому делу" подозревают в убийстве журналиста

Следственный комитет проверяет одного из бывших дагестанских чиновников, арестованных по делу о мошенничестве, на причастность к убийству учредителя газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова. Об этом сообщает агентство "Интерфакс", не уточняя, о ком из четырех обвиняемых идет речь.

По так называемому "дагестанскому делу" проходят бывший премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки республики Шахобас Шахов. Всех их задержали в феврале и обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах.

Фамилия Исаева неоднократно упоминалась в связи с убийством журналиста Гаджимурада Камалова, который был застрелен 15 декабря 2011 года в Махачкале недалеко от офиса газеты "Черновик". Следствие тогда рассматривало Шамиля Исаева в качестве возможного заказчика, но не смогло провести у него обыск из-за депутатской неприкосновенности.

В итоге Исаев выступил в качестве свидетеля, а подозреваемым в убийстве Камалова стал троюродный брат и охранник депутата Магомед Абигасанов. Он находится в розыске.