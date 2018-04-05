Госдума одобрила законопроект о блокировке "порочащих честь" сведений

Госдума России в первом чтении приняла законопроект о блокировке сайтов за отказ удалять информацию, признанную судом порочащей честь, достоинство или деловую репутацию. Законопроект был разработан и представлен в начале апреля фракцией "Единая Россия". За проголосовал 341 депутат, двое воздержались, против не проголосовал никто.

В настоящее время за отказ удалять информацию, которая по решению суда была признана порочащей честь, в России предусмотрены только штрафы.

В прошлом году за "порочащую честь" информацию в России запретили фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального "Он вам не Димон", в котором рассказывается о возможной причастности к коррупции главы правительства Дмитрия Медведева, председателя партии "Единая Россия". Суд, в частности, потребовал удалить фильм с YouTube, однако сервис отказался это делать.