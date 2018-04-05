Новая серия "Каникул в Простоквашино" - "Возвращение в Простоквашино" - появилась на странице "Союзмультфильма" ВКонтакте 3 апреля, и за два первых дня она успела собрать больше 11,5 миллионов просмотров.

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Мультфильм пестрит современными реалиями: Дядя Федор ест донаты и носит модную стрижку "андеркат", пес Шарик ведет блог и делает селфи, а кот Матроскин называет его "хипстер амбарный". Герои общаются по видеочату и заказывают посылки через интернет, а папа и мама Дяди Федора обзавелись новой машиной с GPS-навигатором. У многих зрителей все это вызывает раздражение.

Михаил Шахназаров

Матроскин стал похож на особо опасного сидельца в робе. Общается живность в хлеву, на фоне двух нежно обнявшихся коров (быка точно не было) и пытается в каждом предложении показать, что это мульт новый и продвинутый. За полминуты прозвучало и про селфи, и про рекламный бизнЕс, и про специальный блог. Здесь Матроскин включил пятую петросяновскую и сказал, что ему специальные блохи не нужны, а так же помянул теФлонских рыцарей. Потом вспомнили почтальона Печкина, который сошёл с ума и стучится в дома с просьбой дать ему бандероль на отправку. И тут появляется он, почтальон. Только я почему то услышал, а потом и увидел доктора Быкова из Интерн. Печкин сказал, что теперь почта посылки по интернету отправленные доставляет. Думаю, вот самое то, если сейчас бы в окно дроном Почты России <шарахнуло>. Но не вышло, мульт сняли раньше знаменательного события...

Современными реалиями автор оригинального "Простоквашино" никогда не гнушался, напоминает​ Евгений Кузьмишин:

граждане ругают новое "простоквашино" за хипстеров и блоггеров да за охлобыстина. а тут сложный этический случай. вы, граждане, вообще про крокодила гену и мэра дружкова читали? про открытие геной кооператива и как его прокинули на акции? про братков и про похищение чебурашки, про сочинскую олимпиаду? про наезд на простоквашино, десантников и инспектора люськина? время же на месте не стояло, а успенский продолжал жить весь период с 1975 года по 2018 год. дорогие мои, вы, значит, настоящего ада не видели и не пробовали.

тоньше всего тут тот аспэкт, что это подлинный успенский, автор, который может делать с персонажами что хочет и что считает нужным. а этот конкретный автор - еще и засудит любого, кто его попросит прекратить. он старую больную жену без гроша по миру пустил, за чебурашку у японцев отсудил кусок финанса, закрыл линию дешевых карамелек "чебурашка" и еще стопицот подвигов совершил. тут не будет никаких горшочек-не-вари. мы еще, может быть, прочтем про дядю федора на донбассе и шапокляк в сэлсбери.

творение, отделенное от творца, только в наших умах существует, и дело каждого - какую его долю хранить, а какую отвергнуть. а так оно всё аутентично и равнозначно.

В Сети вспоминают такие книги Эдуарда Успенского, как "Бизнес крокодила Гены" (1992), "Новые порядки в деревне Простоквашино" (1997), "Крокодил Гена — лейтенант милиции" (2001).

Алексей Ковалев

Одним постом убили моё детство, я загуглил:

Действие происходит в городе Простоквашинске. За десять лет работы в простоквашинском зоопарке Крокодил Гена заработал капитал в 5000 долларов, но он не знает, как его лучше потратить, и потому советуется с друзьями: Чебурашкой, Шапокляк, Львом Чандром и девочкой Галей. Чандру удается уговорить Гену вложить деньги в акции лесопилки, а Шапокляк с помощью своего племянника Вовы Рублева, работающего на бирже, помогает их купить. Галя же предлагает вложить деньги в искусство или в недвижимость. В результате Гена пробует разные способы вложения капитала. Параллельно всем событиям читателю рассказывается о таких вещах, как акции, связи, прибыль, валюта, реклама и о системе бизнеса в целом.

Но главным образом новое "Простоквашино" критикуют все же не за осовременивание, а за то, что при всех новшествах ему чего-то фатально недостает.

НеВротик

Из наблюдений за миром халтурщиков около Простоквашино.

Как и обещали, поделимся соображениями за новое «Простоквашино». Вот как это сделано:

- На картонку копипастятся давным-давно нарисованные человечки и зверушки (компьютерная техника позволяет, это как два пальца об асфальт). На картонке они превращаются в мёртвеньких.

- Предыдущие события и развития героев <убираются> напрочь. Как будто не было, например, сложной истории отношений в семье дяди Фёдора с «конфликтом поколений». Не, зачем? Они все статичные, картонные. Даже не повзрослели с 70-х годов.

- Неживые персонажи креативно обновляются «признаками нового времени» - донатами, дивайсами, машинками, словечками.

- Шутки юмора исчерпываются гэгами, достойными «Камеди Клаба»: типа «хипстер амбарный» и оригинальный каламбур «блог - блох».

Собственно, мы наблюдаем обыденное паразитирование на бренде. А что? Если «Данону» можно, то почему «Союзмультфильму» нельзя?

Вот «Простоквашино» и стало жертвой креативного сословия, где каждый зарабатывает на своё: кто на косячок, кто на шубку, кто на дорожку кокаина...

<...>

Это халтура, сляпанная троечниками, уверенными в своей безнаказанности, потому что они же свои, из тусовки.

А для этой тусовки, которая специализируется на вручении фестивально-премиальных цацек самим себе, такая халтура в порядке вещей. Перед собой не стыдно. А на зрителя, на кино и на Простоквашино - наплевать.

Занятно, что тусовке халтурщиков не стыдно даже перед «Смешариками» или «Богатырями», которые доказывают, что мультики в стране на самом деле не перевелись.

Один из примеров халтурного подхода зрители видят в том, что новую дочь родителей Дяди Федора зовут Вера Павловна, хотя отца ее при этом зовут Дима. Теорию, что это - семейное прозвище в честь героини Чернышевского, опроверг директор "Союзмультфильма":

​Все дело в том, что этот мультфильм создавался без участия Эдуарда Успенского, пишет в МК Александр Мельман:

Все эти новомодные гаджеты, скайпы, «селфи в лесу с зайцами», JPS-навигаторы вроде дают понимание, ощущение сегодняшнего дня, а вроде и не дают. Потому как это не главное, не самое важное. Вернее, самое легкое. Вы дайте мне атмосферу жизни, суть, настроение, как давали тогда, в конце 70-х — начале 80-х, и я все пойму, все прощу. А не даете… Не можете дать?

Нам говорят: «Диалоги между героями полны юмора, только с поправкой на современность».

Шарик: «Я, между прочим, специальный блог завел».

Матроскин: «Тогда на улицу жить иди. Мне блохи в доме не нужны».

Ой как смешно… Да, ребята, это вам не Успенский. «Что-то лапы ломит и хвост отваливается. А шерсть у меня растет чистая, шелковистая» — вот это Успенский. «Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее будет» — и это Успенский. А без Успенского ничего не получится.

"Союзмультфильм", которому принадлежат права на "Простоквашино", поблагодарил писателя в титрах, однако Эдуарду Успенскому этого недостаточно - он намерен судиться.

Мюсли Лаврова

Вот что говорит Успенский: «Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность — история будет развёрнута».



Возмутительно, конечно. Так бессовестно пользоваться трудами талантливейшего человека.

Кирилл Шулика

Кстати, что касается Простоквашино... Мультик, конечно, не то, что я посмотрел с удовольствием, но речь не об этом.

О жадности Успенского ходят легенды уже давно. Все эти истории с борьбой за авторские отчисления, это жадность, потому что юридически права ему не принадлежат. Поэтому он обращается не у юристам, а к прессе и вот просто напролом пытается взять то, что не положено по закону. То есть ему надо заплатить, потому что он Успенский.

Более того, насколько я знаю, в последние годы он не в себе примерно, как Джигарханян. Увы, очень классный писатель тоже побежден старостью, это неизбежно.

Поэтому как-то серьезно обсуждать претензии Успенского просто невозможно. Юридически все права на героев у "Союзмультфильма". Все попытки его не просто послать, а урегулировать конфликт это забота о репутации. По закону же все довольно однозначно.

Сергей Лукьяненко

Эдуард Успенский когда-то написал кучу прекрасных детских книг. Без дураков - прекрасных. У нас со сказочниками, не опирающимися на западные аналоги, всегда было тяжко. Эдуард Успенский подарил нам Чебурашку с Геной, Дядю Федора с Матроскиным и Шариком, гарантийных человечков (нынче ставших няшными фиксиками, но утратившими совершенно недетскую глубину - вы попробуйте почитать ту старую книжку!) Много чего подарил, и я ему за это безмерно признателен.

Потом Эдуард Успенский написал целую кучу ужасных книг о тех же героях. Крокодил Гена занялся бизнесом, в Простоквашино начался "новый порядок", появились какие-то бандиты и полевые командиры. Это, конечно, право автора, но лучше бы бизнесом занимались какие-нибудь новые герои...

"Союзмультфильм" когда-то снял кучу прекрасных мультиков. Без дураков - прекрасных. Они побеждали на фестивалях, на них выросли все дети Советского Союза. Даже перечислять не стану, зачем...

Потом "Союзмультфильм" долго и тяжело болел, пытался что-то сделать, храбрился и обещал вот-вот снять новые прекрасные мультики. Пока он это делал появилась "Маша и Медведь", "Смешарики", "Фиксики", "Куми-куми", "Богатыри" во всех видах - и ещё много чего, к чему "Союзмультфильм" отношения не имел. Но вот "Союзмультфильм" всё-таки снял первую серию нового "Простоквашино". А Эдуард Успенский подал на них в суд.

Я всех люблю, при этом позицию автора всегда считаю более главной и поддерживаю. По понятной причине. Однако в ситуации, когда обе стороны заявляют, что нарушено их право, решать должен суд. Что подписал Успенский и подписал ли вообще. Какие права остались у "Союзмультфильма" с незапамятных времен, а каких и не было никогда.

Пусть решает суд. "Союзмультфильм" - он государственный и большой. А Успенский писатель большой и громкий, его тоже так просто не обидишь.

Но одно хочу сказать - я посмотрел первую серию нового "Простоквашино" и мне стало грустно. Даже не из-за того, что папа Дима зовёт дочь "Вера Павловна", хотя это очень чёткий показатель полнейшего пренебрежения исходным текстом. Зовёт и зовёт. Нравы такие, богемные. Жена в телевизоре работает, по концертам ездит, ну мало ли что... А папа Дима всех детей любит, сказала жена, что дочь Вера Павловна - он не против... :)

И то, что подросший на два года Дядя Федор лихо переместился из СССР в наши дни, воткнул в уши наушники и вместо презренной докторской колбасы стал лопать модный пончик. Фиксики тоже сильно изменились. :)

Ребята, но ведь банально скучно, вторично и без всякой логики.

Ну вот "Дядя Федор". Так его родители звали, потому что он был очень самостоятельный и серьезный. Верю! А почему тогда они зовут дочь Верой Павловной? Чернышевского вдруг вспомнили? Не верю. Героиня "Что делать" с плеерами и мобильниками никак не сочетается.

Что Дядя Федор мог написать в советский секретный НИИ и ему прислали искусственное солнышко - верю!

Что Вера Павловна забралась в посылку и сама через смартфон себя отправила в деревню - не верю.

В старых мультфильмах так или иначе была какая-то история. В каждом.

В первой серии мультсериала истории нет никакой. Грызун под печкой на историю никак не тянет. Если сценаристы думают, что в пилоте можно ничего не рассказывать, а только старых героев осовременить - они глубоко ошибаются...

В общем - так или иначе, но с правами-то разберутся. А вот перезапуск не удался. Я сейчас кошмарную вещь скажу - но даже история про полевого командира Матроскина, или как там было в девяностые годы в книжках Успенского, и то бы лучше смотрелась. :) И вообще из всего оригинального цикла книг можно было спокойно "наковырять" сюжетов на весь сериал. И выглядели бы они современно. Но для этого надо было договориться с автором, разумеется, а это как мы понимаем - толком сделано не было.

А всё почему? А потому, что существует определённая прослойка творческих деятелей, которая уверена - автор не важен. Мы сами всё умеем. Чего там сложного.

Непрофессионализм. Увы. Времена дилетантов.

Впрочем, новые серии "Простоквашино" выходили и раньше, с участием Успенского - и это не сделало их лучше.

Беспощадный пиарщик

Оказалось, что "новое" "Простоквашино" (first time ever, все дела), это далеко не первый подход к снаряду. Своими мертвячьими руками мейл.ру уже реанимировал Людмилу Марковну. Целых четыре года назад. С продакт-плейсментом, блекджеком и шлюхами. 12 минут адского <ужаса>. Уберите ваших детей от наших голубых экранов. Наступает "Весна в Простоквашино". В тот раз с благословления Эдуарда Успенского.

Автор того же канала считает, что намного лучше изобретать новых героев, чем бесконечно реанимировать старых:

Заскорузлость мышления, конечно, потрясает: вместо того, чтобы делать новые образы, <устраивать> детские фокус-группы, строить франчайзи (см. "Маша и медведь", "Смешарики" — игрушки из которых есть в КАЖДОМ европейском игрушечном магазине на отдельных больших стендах) из склепа достают мумию Людмилы Марковны Гурченко, наносят молодежный макияж, учат подростковому сленгу и делают вид, что так и надо. С таким подходом, девочки, мы с вами на Марс и Луну не полетим. А будем неправильно бутерброд жрать — колбасой вверх.

Зрители, которым мультфильм понравился, чувствуют, что они оказались в меньшинстве.

Наталия Осипова

Я, наверное, что-то страшное сейчас скажу. Но я ж не вру

В общем... простите

А мне понравилось новое «Простоквашино». Вполне годный мульт. Интересный!

Правда, я не фанат старого, как бы это не звучало. В старом есть налет «кээспешности» и много нравоучений. И он ... скучный.

Новый - ироничнее. Новый - динамичнее. По ходу, я - циничное молодое поколение)) Ничего святого!

Акитилоп

Новый Простоквашино с пасхалками, криповым Печкиным и саундтреком из Hotline Miami <потрясающий>! Поэтому его посмотрели уже 5 лямов, а <ругают> его только старые ворчливые пердуны и хипстеры амбарные

Егор Холмогоров

Самая жизненная фраза из нового Простоквашино.

- У меня голова отвалится, а я не могу без головы, меня по телевизору показывать перестанут.

- Нуу, может на радио приглашать начнут...

Создатели продолжения планируют до 2020 года выпустить 30 новых серий. Кроме того, они собираются выпустить в виде сериалов продолжения «Попугая Кеши» и «Котенка по имени Гав».