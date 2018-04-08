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Свобода в клубах

Великая французская. Эфир в 18.05

Даниэль Кон-Бендит поет "Интернационал" по пути в Сорбонну, май 1968

К 50-летию студенческой революции 1968 года – с российскими активистами и аналитиками

В марте 1968года начались первые студенческие забастовки, которые привели к национальной стачке, правительственному кризису, а в перспективе – к смене курса не только французской, но общеевропейской политики. Последний аккорд эпохи модерна или начало новых времен ХХ века? Окно социальных и политических возможностей: насколько удалось им воспользоваться? Традиция и консерватизм политической системы. Начало кризиса левого проекта или его акме? Итоги и последствия студенческой революции: 30 лет социальных государств, начало вооруженной борьбы в Италии и Германии, изменение культурного производства, становление экологического активизма. Что означает опыт французской студенческой революции для России?

Кирилл Медведев, поэт, активист Российского социалистического движения; Алексей Цветков-мл., писатель, марксист; Утэ Вайнманн, политолог; Влад Тупикин, публицист, активист левого движения.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова

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