Юлия Скрипаль: "Мои силы прибывают с каждым днем"

Юлия Скрипаль, ставшая вместе со своим отцом Сергеем Скрипалем жертвой отравления в британском городе Солсбери, выступила с первым официальным заявлением с момента своего отравления.

Заявление от ее имени опубликовала британская полиция. В нем Юлия Скрипаль говорит, что пришла в себя более недели назад, и сейчас "ее силы прибывают с каждым днем". Она благодарит всех, кто желает ей выздоровления, а также врачей больницы в Солсбери, где она лечится, и жителей этого города.

Юлия Скрипаль также признается, что "несколько дезориентирована" в связи со случившимся с ней, и призывает всех уважать ее частную жизнь во время лечения и восстановления.

В заявлении не содержится никаких комментариев относительно аудиозаписи, опубликованной сегодня телекомпанией "Россия-1", которая утверждает, что речь идет о телефонном разговоре Юлии Скрипаль и племянницы Сергея Скрипаля Виктории. В этом разговоре от имени дочери Скрипаля утверждается, что бывший агент ГРУ тоже идет на поправку, в то время как врачи больницы в Солсбери заявляли, что он по-прежнему в критическом состоянии. Телекомпания подчеркнула, что не может подтвердить подлинность записи.

Лондон обвиняет Россию в причастности к отравлению отца и дочери Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта, Москва это отрицает. Совет Безопасности ООН в четверг вечером обсудит "дело Скрипаля" на открытом заседании.