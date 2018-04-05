ВДВ Украины переименовали в десантно-штурмовые войска

Высокомобильные десантные войска (ВДВ) Украины переименуют в десантно-штурмовые. Такое решение поддержали большинство депутатов Верхновной рады на заседании в четверг.

Решение сменить название приняли потому, что аббревиатура названия Высокомобильных десантных войск – ВДВ – совпадает с названием российских Воздушно-десантных войск – об этом говорится в пояснительной записке. Инициатором смены названия выступил президент Украины Петр Порошенко.

В прошлом году на Украине впервые отметили День десантника 21 ноября, в то время как ранее его праздновали 2 августа – в один день с Россией, Белоруссией, Казахстаном и рядом других стран СНГ.