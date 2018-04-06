"Дракон разжал челюсти". Соцсети об освобождении Юрия Дмитриева

5 апреля случилось то, на что многие не решались даже надеяться: историка и правозащитника Юрия Дмитриева оправдали по статье о хранении детской порнографии. Вместо девяти лет заключения, которые запрашивала прокуратура, ему дали 2,5 года ограничения свободы за хранение оружия, что сопоставимо с домашним арестом – более того, существенную часть этого срока Дмитриев уже отбыл в СИЗО, так что в действительности его свобода будет ограничена только на три месяца. Радости тех, кто агитировал и боролся за оправдание Дмитриева, не было границ.

Владимир Кара-Мурза:

‪Редкая по нашим временам хорошая новость. Важная победа над клеветой. Поздравляю!

Кирилл Шулика:

Вот это новость!!! На самом деле просто чудо!

Видимо, в Карелии все-таки спайка судов и следствия не такая сильная, как в среднем по России. Плюс общественное внимание, плюс дичайшие просто обвинения, которые казались фактически наверняка. Так что чудо. Примерно, как освобождение в зале суда Даниила Константинова несколько лет назад.

Ирина Узжина:

Вот приходишь с работы домой, со страхом заглядываешь в ФБ, а там вместо ужасов радостное ликование - замечательного человека оправдали, историка Юрия Дмитриева. Господи, какое счастье! Больше бы таких новостей: оправдали, отпустили, закрыли дело за отсутствием состава преступления, вывели войска...

Остап Кармоди:

Юрия Дмитриева оправдали по делу о порнографии.

В России это происходит настолько редко, что как-то сложно заставить себя поверить в то, что суд просто был объективным. Сразу начинаешь искать причины, по которым его осуждение могло быть невыгодно Кремлю.

Тем не менее, по звонку он был оправдан или по закону, новость всё равно отличная.

Карина Орлова:

Оправдательный приговор в российском суде почти такая же редкость, как некоррумпированный российский чиновник.

Мария Эйсмонт:

какая замечательная новость! хоть что-то хорошее происходит. Очень важная история

Полина Барскова:

снег летел и таял, а я сижу и плачу,

от облегчения, что Дмитриева не сгноят в тюрьме, от острого стыда, что мучили и мурыжили, от счастья, что он вообще есть, от огорчения, что его мало: у нас ведь так много работы для Дмитриева:

там убитые лежат везде, по лесам, по городам, по рвам,

надо за ними за всеми ходить

Вероника Назарова:

Историка Юрия Дмитриева не посадили! За то что он не совершал! Счастье. Святой человек, на таких наша земля держится.

Многие отмечают, что такой исход дела наверняка был бы невозможен без широкой огласки и масштабной общественной кампании.

Екатерина Шульман:

Отбили. God bless us everyone.

Андрей Десницкий:

Юрий Дмитриев признан невиновным по самой тяжелой статье.

И не говорите теперь никогда, мол, "от нас ничего не зависит". Если бы не общественность, я уверен, сгноили бы его за милую душу.

Александр Архангельский:

Слава Богу, что удалось хоть здесь и хоть так.

Виктор Шендерович:

Первый на моей памяти случай, когда суд опроверг выводы прокуратуры.

Разумеется, это все равно политический приговор - в делах, приобретших политический резонанс, наш суд никогда ничего не решает, основываясь на законе.

Высочайше решено было махнуть белым платком - и слава богу. Почему - интересный вопрос, но важнее другое...

Никакое усилие не бесполезно - вот что нам надо запомнить как формулу. НИКАКОЕ УСИЛИЕ НЕ БЕСПОЛЕЗНО.

Общественное неослабное внимание к делу Юрия Дмитриева не могло быть гарантией его освобождения, но - увеличивало шансы на спасение.

Спасибо Зое Световой, Виктории Ивлевой, Александру Архангельскому, Людмиле Улицкой, "Новой газете" и многим, многим, многим другим...

Нуне Барс:

Юрия Дмитриева оправдали.

но не потому, что отдельно взятый суд вдруг осознал свои ошибки и исправился.

это победа российского гражданского общества, всех тех людей, которые, оставив все свои дела, ездили из Москвы и Петербурга, а также других городов, на каждое судебное заседание, из своего кармана оплачивая поездки, которые обходились им недешево, если исходить из их доходов.

которые писали открытые письма, статьи и всячески привлекали внимание россиян и всего мира к этому очередному кафкианскому процессу.

признаться, я совсем не верила в успех. очень боялась, что Юрий Алексеевич не вынесет заключения и надеялась, что его друзья сообразят переправить его в Финляндию, пока он не оказался в тюрьме.

но видите, когда собираются неравнодушные и бесстрашные люди, им удается пробить стены.

так было и с женами и матерями еврейских узников, которых собирались отправить в концлагерь в Берлине 1943 года, когда они собрались перед тюрьмой и не расходились несколько дней, сменяя друг друга.

тогда и гестаповцы дрогнули и освободили всех заключенных.

спасибо всем, кто ездил на суды в Петрозаводск.

Юлия Фаддеева:

Оправдан. За хранение оружия дали немного, но это в общем семечки. Огромная благодарность всем, кто, не утихая, шевелил эту историю, мотался в Карелию, поддерживал Дмитриева в сизо и в Сербского.

Прецедент странный. С одной стороны, показывает, что если впрячься, то можно провернуть шестеренки назад. Зато если не впрячься, то зароют и все.

Сергей Шелин:

Но бывают и хорошие новости.

Вместо каторги - "ограничение свободы". А у кого его нет?

Глеб Павловский:

оправдали! Пасха близ есмь при дверех!

Александр Баунов:

Воскресная новость в страстной день.

Ну и конечно не было никакого сатанинского замысла осудить на пасху и что мы тут ничего не стесняющееся зло, как некоторые фантазировали. Поставили не думая, отступили нехотя. Но отступили, потому что за неприятный шум тоже не похвалят. А немилость начальства страшнее ненаказанного врага.

Ксения Лученко:

Сейчас все об этом будут писать и гораздо лучше, чем я. Но я всё-таки скажу. Первый раз случилось чудо и силы добра разогнали тучи над Мордором. Сколько лет всё было тщетно. И в этот раз была отчаянная уверенность, что посадят, посадят: не бывает у нас оправдательных приговоров, и "они" не прогибаются, не по-пацански же это. А вот и нет. Случаются и чудеса. Дмитриева сгноили бы в колонии по отвратительной статье, если бы не текст Буртина, если бы не видеоролики, не постоянное дежурство сотен людей возле зала суда. Огласка, челобитные, стояние - то, что никогда не работало, вдруг в этом частном случае сработало. И это так важно. Но самое важное, конечно, что Юрий Дмитриев на свободе, что он будет ночевать дома сегодня и все следующие ночи, что ему вернут (вернут же?) дочку. Теперь можно с лёгким сердцем Пасху встречать.

У многих комментаторов к радости примешивается досада от того, как далеко зашло российское общество – и от того, что систему в целом один оправдательный приговор не меняет.

Сергей Лукашевский:

Невинный человек не был осужден. И все, кто волновался и поддерживал Юрия Дмитриева, имеют право просто радоваться. Но то, что для оправдания невиновного необходимо сочетание чудовищного абсурда обвинения и усилий десятков известных общественных деятелей и неизвестных самоотверженных активистов все равно оставляет ощущение тяжелой неадекватности общества, в котором мы живем.

Леонид Волков:

2.5 года ограничения свободы невиновному человеку — и это, без шуток, внезапная и грандиозная победа, результат огромной общественной кампании. Ох.

Радостно за Дмитриева, грустно за всех нас.

​Сергей Митрофанов:

А чего так все радуются по поводу Дмитриева? По ходу одно обвинение заменили на другое и все равно дали срок. За хранение фрагментов, я так понимаю, не стреляющего ружья. Хотя у нас ружей на руках у людей полно.

Константин Эггерт:

Типа, "радуйтесь, что это всего лишь "хранение оружия". Добрейшей души люди.

Владимир Абаринов:

Я не понимаю ликования по поводу "оправдания" Дмитриева. Да, не закатали по полной. Но его ПРИГОВОРИЛИ к двум с половиной годам лишения свободы. То есть узаконили незаконный арест. И он теперь не сможет требовать компенсации, возмещения ущерба. И следователь гоголем ходит. Как же мы легко привыкаем к беспределу. Не расстреляли - и на том спасибо.

Есть и мнение, что одних общественных усилий для такого исхода очевидно политического дела недостаточно – за рычаги наверняка потянули и "сверху".

​Сергей Смирнов:

Уголовное дело Юрия Дмитриева с самого начала до приговора - пример, как работает система права в сегодняшней России (каждый может расставлять кавычки в нужных местах).



Итак, на мемориальца Дмитриева заводят дело по очень тяжким статьям: детская порнография и развратные действия. Какие там были процессуальные расклады - можно найти и почитать, важно другое. До сих пор не до конца понятно, кто стал инициатором этого дела. Можно только предполагать, что спецслужбы. Особенно на волне обострения отношений с Украиной. Дмитриев возил в Сандармох много кого, в том числе много украинцев. Там в 1937 году расстреляли много украинской интеллигенции. Ну второй вариант – дело завели из-за личного мощного конфликта с местными силовиками (читайте фейсами), но он тоже должен был быть связан с Сандармохом.



Дмитриева отправили в СИЗО. Мало того, статьи на нем такие, что про дело писать сложно. Мы вот несколько раз подступались, но не было документов: порнография, несовершеннолетние, закрытый процесс. Все изменилось только после мощной кампании в защиту. Но кампании в защиту в России-2018 очевидно недостаточно, хотя она и нужна. Надо было сделать так, чтобы на дело обратили внимания те, кто может дать указание региональным силовикам и суду. И это должен быть довольно высокий уровень. И тут, возможно, помогли какие-то старые связи, знакомства. Еще раз скажу, просто статья такая, где без этого было крайне сложно что-то сделать.



То, что удалось переломить ситуацию, стало понятно по смене меры пресечения. Там вокруг было много других признаков, но это главный. И стало понятно, что шансы не сесть сильно повысились – из подписки реже уезжают надолго в колонию.



Но даже это решение очень показательно. Не могут полностью оправдать, надо обязательно оставить лазейку. Осудим, но по хранению оружия.



Да, оправдание по такой статье безусловно повод для радости. Что Дмитриев на свободе это большая победа, правда. Только оговорюсь, это все на уровне 1930 года. Известные люди могли поговорить со старыми большевиками и пару человек вытащить. Но делать это с каждым годом все сложнее.

Ирина Берлянд:

Не могу не думать об оправдании Юрия Дмитриева.

Это, конечно, невероятное чудо.

У меня вчера была твердая, абсолютная уверенность, что Ю.А. не посадят и не сгноят в колонии. Не писала этого из уважения к чувствам суеверных. (Ну, самую-самую малость и сама...) Думала, что дадут условно, что дадут "по отбытому" - т.е. была уверена, что Ю.А. поедет домой.

Но даже в самых отчаянных мечтах не ждала, что оправдают!

Я совсем не понимаю и не имею никаких предположений, почему. Не верится, что это "маленькая победа сил добра", т.е. что это произошло именно из-за того, что люди писали, и кричали, и ездили на заседания, и стояли в пикетах, и отправляли петиции и вотэтовсе.

А почему - бог весть.

Но как бы то ни было - подлый дракон разжал челюсти и выпустил человека.

И я просто слов не нахожу как рада этому.

P.S.

Да, стоять в пикетах и кричать-писать-ездить НАДО БЫЛО. Из того, что я не верю, что именно это повлияло на решение неизвестно кого, никак не следует, что я считаю иначе. Будь я в России, сама бы в этом участвовала.

Пишу эту очевидную вещь на всякий случай. Бывает, люди, комментирующие мои посты, возражают тому, что я и не думала утверждать. Так что хоть что-то упредить...

В общем, УРА!

В том, что "авторы" дела не понесут никакой ответственности и продолжат свою отвратительную работу, мало кто сомневается.

Глеб Морев:

Дмитриева оправдали, не полностью. Но ведь все те мерзавцы, которые придумали его «дело», которые оформили его в прокуратуре и вели в суде - все эти мерзавцы на своих местах, никуда не делись и огрызаются сегодня на Москву, поломавшую всю малину.

Система дала сбой в рамках ручного управления «перегибами» на местах и в результате «доступа к телу», сохраняющегося у единиц.

Единицы со временем превратятся в ноль, ручник не сработает, и шестеренки будут молоть дальше. Если это и радость, то очень горькая.

Александр Морозов:

солидарен с Глебом. Хорошо, что Дмитриев на свободе. И много сделали разные хорошие люди, - и те, кто организовывал поддержку и те, кто просто проявлял солидарность. Но радость горькая: система "жрет" и собирается дальше жрать людей. Это просто "сбой", а не отказ от практик вот этих "экспертиз", которые пишут бесчестные люди. Следователи, которые заказывают эти экспертизы бессовестным людям, судьи, которые опираются на эти экспертизы и так далее. Все "вот это". Оно нависает над всеми и никто не защищен.

Николай Кононов:

Когда думаешь о Дмитриеве, на ум приходит слово "праведник" — несмотря на его сложный характер. Как ещё назвать упрямца, который долгие годы занимается нудным, неприятным, изматывающим трудом, откапывает кости расстрелянных, возвращает биоматериалу имена и благовествует (если так можно выразиться) родственникам, что ваш прадед отыскался?

Сажать праведника не решились. И даже оправдали по некрепко пришитой статье.

Классно. Группа поддержки добросовестно шумела и заслуженно празднует.

Но адская фабрика системы, в буквальном, экономическом смысле питающаяся от преступлений и наказаний, не остановилась ни на секунду. Те, за кого некому вступиться, садятся по народным статьям 159 и 228, и платят, платят.

Когда-то насилие порождала паранойя тирана, а теперь — ничего личного, просто бизнес. У тебя есть кусочек власти, ты можешь посадить, следовательно имеющий у тебя ресурс надо конвертировать в достаток. Так и работают швейные мастерские. Однажды на их развалины придёт новый Дмитриев.

Андрей Лошак:

Лоснящийся ведущий Казаков (когда-то работал с ним на одном канале, был такой корр-середнячок) должен теперь принести в эфире извинения оболганному пожилому человеку, а заодно и обществу "Мемориал". Так же как и "эксперты" из Центра социокультурных экспертиз, признавшие снимки порнографическими (а до этого состряпавшие десятки других выгодных следствию экспертиз), должны лишиться теперь лицензий. Это же логичные последствия оправдательного приговора Дмитриеву, разве нет?

К сожалению, имя негодяя, который решил налепить себе на этом деле еще одну звездочку, мы узнаем не скоро, но когда-нибудь и это время придет.

Итог подводит глава "Руси сидящей"​ Ольга Романова:

То, что случилось с Юрием Дмитриевым из карельского "Мемориала", очень важно. О чём говорит нам эта история:

1. Посадить можно любого (да, вы это знаете, конечно);

2. Любого можно обвинить в педофилии - в случае с Дмитриевым кто-то залез в его файлы; но чаще всего наши "педофилы" - это жертвы заявлений обиженных жён или соседей, подробностей рассказывать не буду, чтобы нехороших людей не наводить на мысли;

3. Пока силы правосудия и правопорядка брошены на изобличение таких "педофилов" - а дела эти шьются оооочень легко - настоящие педофилы, гады хитрые и изощренные, пасутся как хотят, потому что вот их-то как раз поймать сложно;

4. Резонанс. Общественная поддержка. Колоссальная, искренняя общественная поддержка - это крайне важно. Всегда. И это может работать.

5. Если попали под каток - вас всё равно осудят, как Юрия Дмитриева. Но все будут понимать, что ты ни в чём не виноват. Не надо отчаиваться, если вы попали в тюрьму. Из любого положения есть выход, тем более из тюрьмы. Не надо падать духом и постарайтесь с пользой провести тяжёлые дни.

6. Надо быть хорошим. Как Юрий Дмитриев. Или как-то по-другому.

ЗЫ: Не забудьте, что Юрию Дмитриеву еще понадобится наша поддержка. Прокуратура обязательно оспорит его оправдание. Напомню, они запрашивали 9 лет строгого режима.