Демократ первого набора. Сергей Филатов. Эфир в 18:05

В студии нового выпуска "Культа личности" политик и общественный деятель, руководитель администрации президента Ельцина в 1993-96 гг. Сергей Филатов. Эфир в субботу в 18 часов 05 минут
Автор и ведущий - Леонид Велехов.
В программе Леонида Велехова политик и общественный деятель Сергей Филатов
В студии нового выпуска "Культа личности" политик и общественный деятель, руководитель администрации президента Ельцина в 1993-96 гг. Сергей Филатов. Эфир в субботу в 18 часов 05 минут
Автор и ведущий - Леонид Велехов.
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