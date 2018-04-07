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Культ личности

Демократ первого набора. Сергей Филатов. Эфир в 18:05

Борис Ельцин и Сергей Филатов, 1996 год

В программе Леонида Велехова политик и общественный деятель Сергей Филатов

В студии нового выпуска "Культа личности" политик и общественный деятель, руководитель администрации президента Ельцина в 1993-96 гг. Сергей Филатов. Эфир в субботу в 18 часов 05 минут

Автор и ведущий - Леонид Велехов.

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