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Суд в Германии отпустил бывшего главу Каталонии под подписку о невыезде

Карлес Пучдемон

Суд в Германии отпустил бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона под подписку о невыезде на время рассмотрения запроса об экстрадиции. Сумма залога, под который освободили политика, составила 75 тысяч евро.

Постановление суда гласит, что Пучдемон не может быть экстрадирован в Испанию по обвинению в организации мятежа. Испанские власти также обвиняют Пучдемона в хищении государственных средств – вопрос о экстрадиции политика по этому делу суд рассмотрит позднее.

В октябре 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости региона. Власти Испании признали его незаконным и ввели в автономии прямое правление. Мадрид обвинил бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и его сторонников в мятеже. Они покинули регион, опасаясь преследований со стороны испанских властей. В Испании им грозят многолетние тюремные сроки.

25 марта Пучдемона задержали в Германии, после пересечения границы с Данией. В ноябре прошлого года Верховный суд Испании объявил его в международный розыск. В Каталонии прошли массовые протесты против задержания Пучдемона.

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