СМИ: Манафорт утверждал "чёрную медиакампанию" против Тимошенко

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт согласовывал проведение "чёрной медиакампании" на Украине, нацеленных против политика Юлии Тимошенко – главного оппонента бывшего украинского президента Виктора Януковича. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Речь идёт о "тайных операциях", направленных на улучшение репутации Виктора Януковича в мире. В стратегию входила правка статьи в Википедии с добавлением критики Тимошенко, создание фейкового аналитического центра в Вене для поддержки позиции Януковича, а также пропаганда в СМИ и социальных сетях Европы и США. Утверждается, что работа над этим планом проходила в 2011-2013 годах.

Манафорта обвиняют в работе на территории США в качестве незарегистрированного агентов влияния иностранного государства, лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также в незаконных финансовых операциях с зарубежными счетами. Манафорт свою вину не признаёт. Судебный процесс над ним начнется в мае 2018 года.