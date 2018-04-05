В Петербурге прошли пикеты против закрытия консульств США и Британии

Несколько участников движений "Открытая Россия", "Весна" и просто гражданских активистов вышли на Невский проспект с плакатами, выражающими несогласие с решением российских властей закрыть консульства США и Великобритании. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Активистка Светлана больше всего возмущена невозможностью после закрытия петербургского отделения Британского Совета сдать в Петербурге экзамены по английскому языку TOEFL и IELTS, а также тем, что за американской и английской визой теперь придется ехать в Москву. Светлана осуждает действия российского правительства, считая закрытие консульств наступлением на свои собственные гражданские права и права многих молодых людей, которые хотят учиться в Великобритании или других странах.

Участники акции называли действия МИД России "варварскими" и создающими проблемы для десятков тысяч жителей Петербурга, родственники и друзья которых живут в Британии и США. Активист Иван сожалеет не только об уже состоявшемся закрытии британского и американского в Петербурге, но и о вероятном закрытии Норвежского Университетского центра, который, как и Британский совет, поддерживает программы обмена и обучения студентов. По словам Ивана, тысячи петербуржцев связаны с Соединенными Штатами Америки, Великобританией и другими европейскими странами многими нитями: они имеют в этих странах родственников, друзей, коллег, для научных работников принципиально важно ездить на конференции и обмениваться опытом. Связи с этими странами важны также для бизнесменов и для туристов.

Полицейские традиционно проверили у участников пикетов паспорта, некоторые прохожие реагировали агрессивно на плакаты, выражающие дружелюбие по отношению к Соединённым Штатам. Гораздо больше было тех, кто соглашались с позицией протестующих, вступали с ними в разговор, просили разрешения сфотографироваться вместе и разными способами выражали им свою поддержку.