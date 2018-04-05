Британия в ООН: "Нам нечего прятать, но есть чего бояться от России"

Совет Безопасности ООН проводит открытое заседание по делу об отравлении в британском городе Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс объяснил отказ делиться результатами расследования с Россией тем, что "Москва пытается подорвать авторитет международных организаций по контролю химоружия". По его словам, Британии "нечего прятать, но есть чего бояться от России".

Постпред Великобритании подчеркнул, что Лондон не сомневается в виновности России. Как отметил Карен Пирс, фраза "highly likely" (очень вероятно) была использована только потому, что выносить окончательное обвинение может только суд. Также британский представитель сообщил, что в расследовании задействованы более 250 детективов и специалистов. За месяц с момента отравления Скрипалей было просмотрено 5 тысяч часов записи камер наблюдения, более 1300 вещественных доказательств, допрошены около 500 свидетелей.

После Великобритании выступили Соединённые Штаты. Постоянный представитель США выразил поддержку Лондон. По словам Никки Хейли, нельзя допустить, чтобы использование химического оружия стало нормой. Британию также поддержали представители Франции и Швеции.

Россия обвинения в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери отрицает. По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, российское происхождение яда не подтверждено. Обвинения западных стран он назвал попыткой дискредитировать Москву. "Мы сказали нашим британским коллегам, что они играют с огнем и пожалеют об этом", – сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Британские власти обвинили Россию в причастности к химической атаке в Солсбери на том основании, что Скрипали были отравлены боевым отравляющим веществом "Новичок", разработанным в СССР. В рамках расследования "дела Скрипаля" Великобритания выслала 23 российских дипломата. В знак солидарности с Лондоном такие же меры приняли еще более 20 стран и выслали в общей сложности более 100 российских дипломатов.