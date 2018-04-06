СМИ узнали судьбу домашних животных Скрипалей

Жившие в доме бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери две морские свинки погибли от обезвоживания, а кота усыпил ветеринар. Об этом сообщает британская газета The Mirror.

По данным издания, ветеринару удалось попасть в дом Скрипаля лишь через некоторое время после отравления бывшего двойного агента российской разведки и его дочери Юлии, так как здание было опечатано полицией. Там ветеринар обнаружил мертвых морских свинок и чёрного персидского кота в состоянии стресса. Животное отвезли на проверку в лабораторию в Портон-Дауне, а позднее усыпили. Тела животных кремировали, сообщает издание.

Ранее судьбой домашних животных Скрипалей интересовалась официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её мнению, если в доме было применено отравляющее вещество, то "эти живые организмы тоже должны были пострадать". В четверг посольство России направило соответствующий запрос в британский МИД.



Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу английского города Солсбери 4 марта. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и считают, что за покушением стоит Россия. По данным следствия, самая высокая концентрация яда была обнаружена на входной двери дома Скрипаля в Солсбери. Москва все обвинения отрицает.