В Забайкалье мэр, избивший соседа, не будет отбывать наказание

Мэр Могочи Евгений Краснов, в 2015 году избивший своего пожилого соседа Виктора Устина, отбывать реальное наказание не будет. Суд приговорил мэра к году и 2 месяцам заключения, но из-за истечения срока давности его освободили от отбывания наказания.

Вчера судья вынесла мэру обвинительный приговор за "умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести": он еще не вступил в силу, но Краснов намерен его обжаловать в Могочинском суде. Адвокат пострадавшего Роман Сукачев намерен настаивать на неизменности приговора. В рамках гражданского дела Устин требует у Краснова возместить моральный вред на сумму в 100 тыс рублей.

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В июне Могочинский суд признал мэра виновным в избиении пенсионера, но установил ему только 5 тыс рублей выплаты компенсации морального вреда и частично ограничил его свободу на полгода. В июле суд отменил этот приговор, поскольку врач-нейрохирург из Читы заявил в рамках дела, что травму лучевого нерва как у избитого пенсионера можно получить "и во сне будучи пьяным, неудобно поспав на руке свыше 2 часов". В итоге районный суд направил дело в мировой суд, пишет портал zab.ru.

В мае на Краснова завели уголовное дело из-за обвинений в халатности при реализации программы по переселению из ветхого жилья: по данным следствия, чиновник оплатил 26 млн рублей из городского бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ Забайкалья за строительные работы, которые не были закончены. Месяцем ранее мировой суд в Могоче признал Краснова виновным в матерном оскорблении директора предприятия "Коммунальник" Виктора Полетучего. Главу города оштрафовали на тысячу рублей.

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