Экс-президент Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюремного заключения.

Суд в Сеуле в пятницу признал ее виновной по 18 пунктам обвинения, в том числе в коррупции и злоупотреблении властью.

Пак Кын Хе также должна заплатить около 17 миллионов долларов в качестве штрафа.

Суд счел доказанным, что Пак Кын Хе - дочь бывшего президента Пак Чон Хи - вместе со своей подругой Чой Сун Силь при помощи коррупционных схем получили более 20 миллионов долларов.

Обвинения в коррупции были выдвинуты против Пак Кын Хе в 2016 году, когда она занимала пост президента. Она была снята с должности парламентом путем импичмента после массовых уличных протестов и в 2017 году взята под стражу.