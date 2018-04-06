Президент Мексики обрушился с критикой на Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп направит на границу с Мексикой от 2 до 4 тысяч бойцов Национальной гвардии – для помощи в охране границы с Мексикой.
По словам президента, Национальная гвардия будет присутствовать на южной границе США постоянно – до тех пор, пока не завершится сооружение пограничного барьера, который Трамп называет "стеной".
В недавно принятом бюджете на этот год Конгресс не удовлетворил пожелание Трампа о выделении средств на строительство стены. Президент заявил, что направит на эти цели средства из бюджета Пентагона.
Трамп заявляет, что в США через южную границу продолжают проникать нелегальные мигранты, и обвиняет власти Мексики в попустительстве этому.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в четверг заявил, что не допустит "унижения достоинства" Мексики, и посоветовал Трампу договориться с Конгрессом США, а не обвинять соседнюю страну.
С критикой Трампа в последние дни выступили ведущие кандидаты в президенты Мексики, в том числе лидер гонки Лопес Обрадор.
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