Президент Мексики обрушился с критикой на Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп направит на границу с Мексикой от 2 до 4 тысяч бойцов Национальной гвардии – для помощи в охране границы с Мексикой.

По словам президента, Национальная гвардия будет присутствовать на южной границе США постоянно – до тех пор, пока не завершится сооружение пограничного барьера, который Трамп называет "стеной".

В недавно принятом бюджете на этот год Конгресс не удовлетворил пожелание Трампа о выделении средств на строительство стены. Президент заявил, что направит на эти цели средства из бюджета Пентагона.

Трамп заявляет, что в США через южную границу продолжают проникать нелегальные мигранты, и обвиняет власти Мексики в попустительстве этому.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в четверг заявил, что не допустит "унижения достоинства" Мексики, и посоветовал Трампу договориться с Конгрессом США, а не обвинять соседнюю страну.

С критикой Трампа в последние дни выступили ведущие кандидаты в президенты Мексики, в том числе лидер гонки Лопес Обрадор.

