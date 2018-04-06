Санкции против "олигархов": "Новичок" подтолкнул старый план

Соединенные Штаты уже в пятницу могут объявить новые санкции в отношении России за вмешательство в президентские выборы 2016. Объектами воздействия станут персонально лица из окружения Владимира Путина. Этот набор антикремлевских мер аналитики характеризуют как самые энергичные из всех, принимавшихся до сих пор.

Лиц из окружения Владимира Путина - не уточняется, насколько близкого — американская пресса продолжает называть "олигархами". Упоминаний о них в последние дни не счесть — и не только в контексте предстоящих санкций. А еще и в связи с контактами, которые установил с тремя представителями российского "олигархата" спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемый сговор Трампа с Кремлем в избирательной кампании двухлетней давности. Следователи из бригады Мюллера допытывались у своих собеседников, известны ли им какие-либо случаи прямых или косвенных пожертвований из России на предвыборную кампанию Трампа или его инаугурационную церемонию. Жесткие собеседования работников американской юстиции с российскими миллиардерами, заверил РС один вашингтонский инсайдер, не имеют ничего общего с грядущими санкциями; они просто совпали по времени. Мандат Мюллера не распространяется на внешнюю политику, и у него просто не могло быть намерения вложить в сознание фигурантов проскрипционного списка мысль, что если они предоставят ему какой-нибудь настоящий компромат на президента, он волшебным образом защитит их от санкций.

То, что информация о категория лиц, которые попадут под санкционный пресс на этот раз появилась заранее, стало результатом утечки информации. Замдиректора Кеннановского института Уильям Померанц рассуждает, как она могла произойти:

- Я вовсе не уверен, что слив был сознательным и сделан с одобрения начальства. Это могло произойти стихийно. Может быть, кто-то был зол на Россию за оскорбительные обвинения, которые ее представитель в ООН бросал в лицо Соединенным Штатам на заседании, посвященном делу Скрипалей. Но это все мелочи. Главное в том, что еще летом прошлого года был принят закон, предусматривающий наказание олигархов за Крым, Донбасс и вмешательство в наши выборы. Вы помните, как администрация затягивала исполнение этого закона. Спустя полгода после его принятия Белый дом не нашел ничего лучшего, как опубликовать пресловутый "список Форбса", то есть просто перечень имен российских супербогатых вместе с предполагаемыми суммами их состояний. Тем не менее тянуть дальше с наказанием олигархов стало невозможно, и администрация, скажем так, заранее уведомила российскую сторону о своих планах.

- Вы упомянули дело Скрипалей. Я слышал точку зрения, неофициальную, разумеется, что конкретные олигархи или, более уклончиво, люди из окружения Путина либо близкие к близкому кругу Путина заказали нападение на Скрипаля, как 12 лет назад заказали убийство Литвиненко, желая угодить кремлевским бонзам. Эти-то угодники якобы сейчас и получат на орехи.

Олигархи будут знать, что находятся под неусыпным присмотром компетентных органов и могут лишиться роскошной жизни, к которой они привыкли в Лондоне или Майами

- Я об этой версии не читал и ни от кого ее не слышал. Как бы то ни было, теперь эти олигархи или как там их предлагает называть Дмитрий Песков будут знать, что находятся под неусыпным присмотром компетентных органов Соединенных Штатов и Великобритании. И могут лишиться роскошной жизни, к которой они привыкли в Лондоне или Майами, в результате громких политических скандалов. Если нынешние санкции будут осуществлены надлежащим образом, именно этот посыл должны услышать в Москве. И, думаю, услышат отчетливее, чем какой-либо иной.

- Британские власти долгие годы снисходительно воспринимали эскапады путинской дружины в Лондоне. Почему дело Скрипаля стало переломным? Или причина просто в том, что Терезе Мэй необходимо поправить свой политический имидж и преодолеть нелестные сравнения с Маргарет Тэтчер?

- Я не исключаю, что соображения пиара сыграли какую-то роль. Но для меня это вещь вторичная. На первом месте, на мой взгляд, находится то, что именно Россия с большой вероятностью совершила нападение на британского подданного на британской территории и что нападение носило не избирательный, а скорее массовый характер, хотя его мишенью, возможно, был всего один человек.

- У людей определенного психического склада, как будто бы и не такого редкого в среде спецслужб, может на основе ваших слов создаться впечатление, что Англия простит им грязные дела, если они будут исполнены более профессионально и точечно, без побочного ущерба.

- Нет, посыл совсем другой: не распускайте рук. Не трогайте наших людей в их собственной стране. Если Россия, как вы говорите, сделает иной вывод: бейте прицельно и вам все простят, то это будет с ее стороны огромный просчет, - заметил Уильям Померанц.

Эксперт считает, что какая-то часть олигархов попала бы под санкции и без происшествия в Солсбери просто потому, что этого требовал закон, обходить который и далее администрация Трампа не могла. Впрочем, события в Солсбери, вероятно, могли внести в санкционный список коррективы.