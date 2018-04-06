Житель Алтая вышел на пикет: власти скрывают масштаб паводка

Житель Алтая, муниципальный депутат Усть-Канского района Айдар Кудермеков вышел сегодня в Новосибирске на одиночный пикет. Акцию протеста он провел у резиденции полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Он обвиняет власти своего в региона в бездействии, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

По словам Кудермекова, власти республики и сотрудники МЧС скрывают от жителей республики реальную информацию о ходе весеннего паводка и не помогают жителям отдаленных районов, пострадавшим от весеннего половодья. "Льды, которые сковали мосты на Катуни, сносят бетонные строения полностью. Никакого предотвращения и мониторинга повышения воды не ведется, заявил депутат изданию. По его словам, В МЧС отчитываются, что проводят взрывные работы на льду, но в их районе так ничего и не сделано.

Он также заявил, что несколько дней назад при попытке переправиться через реку на коне погиб пастух. Местные жители вынуждены были сами ломать лед тяжелыми тракторами, чтобы достать тело. От властей никакой помощи не было. По данным протестующего, от паводка пострадали уже как минимум 500 частных домов.



Ранее на совещании по ликвидации последствий паводка, проходившем в Новосибирске, первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер отчитался, что ситуация стабилизирована. Чиновник заявил, что было подтоплено 102 жилых жома, сейчас затопленных домов нет.



28 марта сообщалось, что в соседнем Алтайском крае был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных паводков.

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