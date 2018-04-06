Макрон и Путин по телефону обсудили Сирию

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал к завершению боевых операций, которые ведет режим сирийского президента Башара Асада против повстанцев, и к возобновлению политического диалога. Как говорится в сообщении Елисейского дворца, Макрон призвал Путина использовать свое влияние на Дамаск для достижения этой цели. Лидеры также обсудили борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что Путин проинформировал Макрона об итогах своих переговоров с лидерами Турции и Ирана о ситуации в Сирии, а также о ходе операции в Восточной Гуте, которую в Кремле назвали "беспрецедентной операцией по спасению мирных жителей".

Путин и Макрон также обсудили предстоящий приезд президента Франции в Россию, который запланирован на май.

В сообщениях не сказано, поднимался ли в разговоре вопрос об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.