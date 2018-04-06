Посол Британии: у России существует секретная программа "Новичок"

В России по-прежнему реализуется секретная программа производства боевых отравляющих веществ типа "Новичок". Такое мнение высказал посол Великобритании в Германии Себастьян Вуд в интервью германской радиостанции, сообщает "Немецкая волна".

По словам посла, Россия заявляла, что уничтожила все запасы химического оружия, остававшиеся с советских времен, однако "это абсолютная неправда". По словам Вуда, это является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.

Британия обвиняет Россию в причастности к покушению на убийство в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они были отравлены, как утверждается, именно "Новичком". По словам Вуда, российские власти "проводили эксперименты, чтобы выяснить, как это нервно-паралитическое вещество наиболее эффективно применять для убийства людей".

Представитель правительства Германии в пятницу заявила, что Берлин считает "заслуживающими доверия" утверждения Британии о том, что в России существует секретная программа "Новичок". Кроме того, "поведение России в последнее время" является дополнительным свидетельством в пользу британской версии, считают в правительстве Германии.

В пятницу газета The Times сообщила, что ,по данным британской разведки, "Новичок", которым были отравлены Скрипали, был произведен на заводе в Шиханах Саратовской области. Представитель президента России в Поволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что на этом заводе химическое оружие не хранится.