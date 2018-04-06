Отравленную таллием жительницу Таганрога не признали потерпевшей

В Таганроге полиция отказалась признать юриста авиационного завода потерпевшей по делу об отравлении таллием. По мнению дознавателей, достоверно не установлено, что Инне Алейниковой был нанесен физический вред. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков.

При этом врачи поставили пострадавшей диагноз "отравление таллием". Сообщается, что у Алейниковой выпали волосы, она страдала от боли и приступов рвоты.

О массовом отравлении таллием на одном из ведущих авиационных предприятий России стало известно после публикации в ростовских СМИ в начале марта. Сообщалось о 37 пострадавших из числа сотрудников завода имени Бериева.

На этой неделе правоохранительные органы сообщили о задержании 36-летнего инженера завода Владислава Шульги. По версии следствия, он из чувства мести добавлял таллий в кулер с водой, из которого пили его коллеги.