Карлес Пучдемон вышел на свободу под залог

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон в пятницу покинул тюрьму в германской земле Шлезвиг-Гольштейн – после того, как суд согласился отпустить его под залог на время рассмотрения запроса Испании о его экстрадиции.

Утром в пятницу за Пучдемона внесли залог в 75 тысяч евро.

Накануне суд в Германии постановил, что Пучдемон не может быть экстрадирован в Испанию по основному обвинению – в организации мятежа. Испанские власти также обвиняют Пучдемона в хищении государственных средств – вопрос об экстрадиции политика по этому делу суд рассмотрит позднее.

После выхода из тюрьмы бывший глава правительства Каталонии вновь призвал испанские власти начать диалог с каталонскими политиками, а также освободить всех, кто был заключен под стражу в связи с референдумом о независимости Каталонии.

Референдум прошел в октябре 2017 года. Власти Испании признали его незаконным, а в ответ на декларацию о независимости, которую принял парламент Каталонии, ввели в автономии прямое правление. Мадрид обвинил Пучдемона и его сторонников в мятеже. Они покинули регион, опасаясь преследований со стороны испанских властей. В Испании им грозят многолетние тюремные сроки.

25 марта Пучдемона задержали в Германии, после пересечения границы с Данией. В ноябре прошлого года Верховный суд Испании объявил его в международный розыск. В Каталонии прошли массовые протесты против задержания Пучдемона.

