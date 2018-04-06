Украинский суд арестовал капитана российского судна "Норд"

На Украине суд арестовал до конца мая капитана российского рыболовного судна "Норд", которое задержали в Азовском море. Таким образом, суд продлил содержание Владимира Горбенко под стражей. Его обвиняют в нарушении порядка выезда или въезда на оккупированную территорию с целью нанесения вреда интересам Украины. По этой статье Горбенко грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Госпогранслужба Украины задержала сейнер с десятью членами экипажа 25 марта. Само судно по решению суда сейчас находится в порту Бердянска. Москва требует от Киева немедленно отпустить экипаж "Норда" и заявляет о его невиновности. Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников украинской Госпогранслужбы.