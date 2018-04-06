Дерипаска, Керимов, Шамалов и др. Санкционные списки

Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции против 24 граждан России и 14 компаний. Они предусматривают арест активов лиц, попавших в санкционный список, в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан и организаций на сотрудничество с ними.

"Российское правительство предпринимало вредоносные действия по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма, подстегивание насилия на востоке Украины, снабжение режима Асада оружием в то время, как он бомбил собственных граждан, попытки подрыва западных демократий и злонамеренную киберактивность. Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой коррумпированной элиты, более не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства", – говорится в заявлении министра финансов США Стива Мнучина.

Вот список, как он приведен в сообщении министерства финансов США:

Российские олигархи

Владимир Богданов попал в список за деятельность в энергетическом секторе российской экономики. Богданов – генеральный директор "Сургутнефтегаза", вертикально интегрированной нефтяной компании, действующей в России. Против "Сургутнефтегаза" действуют секторальные санкции.

Олег Дерипаска попал в список за действия по поручению – прямому или косвенному – высокопоставленного представителя российского правительства, и за работу в энергетическом секторе экономики России. Он также признал, что имеет российский дипломатический паспорт, и утверждал, что представлял российское правительство в других странах. Против Дерипаски велось расследование по отмыванию денег, его обвиняли в угрозах конкурентам, незаконном прослушивании правительственных чиновников и участии в вымогательстве и рэкете. Против него также выдвигались обвинения в подкупе чиновников, заказе на убийство предпринимателя и связях с российской организованной преступной группой.

Сулейман Керимов попал в список как официальный представитель российского государства. Керимов – член Совета Федерации. 20 ноября 2017 года он был задержан во Франции на два дня. Утверждается, что он ввез во Францию сотни миллионов евро – переводя за раз в чемоданах до 20 миллионов, в дополнение к более традиционным способам перевода денег – без информирования об этих средствах налоговой службы Франции. Керимов, предположительно, отмывал средства при помощи покупки вилл, а также в неуплате 400 миллионов евро налогов, связанных с виллами.

Игорь Ротенберг попал в список за деятельность в энергетическом секторе российской экономики. Он получил значительные активы от своего отца, Аркадия Ротенберга, против которого были введены санкции в марте 2014 года. В частности, Аркадий Ротенберг продал Игорю Ротенбергу 79 процентов российской буровой компании "Газпром бурение". Дяди Игоря Ротенберга, Борис Ротенберг, владеет 16 процентами компании. Как и его брат, Борис Ротенберг внесен в санкционные списки в марте 2014 года.

Кирилл Шамалов внесен в список за деятельность в энергетическом секторе российской экономики. Он женат на дочери Путина Катерине Тихоновой (СМИ сообщили об их разводе несколько месяцев назад. – Прим. Р.С.) и его состояние кардинально улучшилось после женитьбы; в течение 18 месяцев он приобрел большую часть акций "Сибура", базирующейся в России компании, которая занимается нефте- и газодобычей. Год спустя он смог получить более кредит в размере более миллиарда долларов у Газпромбанка – государственного банка, против которого введены санкции. В том же году многолетний товарищ Путина Геннадий Тимченко, который сам находится под санкциями, продал дополнительные 17 процентов "Сибура" Шамалов. Вскоре после этого Кирилл Шамалов пополнил собой список элитный миллиардеров в окружении Путина.

Андрей Скоч внесен в список как официальный представитель российского государства. Скоч – депутат Государственной думы России, долгое время связан с российской организованной преступностью, в свое время возглавлял одну из таких групп.

Виктор Вексельберг внесен в список за деятельность в энергетическом секторе российской экономики. Вексельберг – основатель и глава совета директоров "Ренова", бизнес-группы, владеющей и управляющей активами в нескольких секторах российской экономики, включая энергетику. В 2016 году российская прокуратура провела рейды в офисах "Реновы" и арестовала двух сотрудников Вексельберга, включая управляющего директора, по обвинению в подкупе официальных лиц.

Компании, принадлежащие олигархам, или контролируемые ими

Помимо санкций против физических лиц, Минфин США ввел санкции против 12 наиболее известных из контролируемых ими или связанных с ними компаний. В заявлении ведомства подчеркивается, что этот список не может расцениваться как исчерпывающий.

Компания B-Finance Limited находится в юрисдикции Британских Виргинских островов. Она попала в санкционный список, поскольку ее контролирует (прямом или косвенно) Олег Дерипаска (в проспекте, выпущенном холдингом Дерипаски En+ к размещению его акций на Лондонской бирже, говорилось, что через B-Financeбизнесмен владеет 61,55% акций En+, – Прим. РС)

Компания "Базовый элемент", говорится в сообщении на сайте Минфина, также напрямую или косвенно контролируется Дерипаской, базируется в Джерси и является инвестиционной и управляющей компанией для обслуживания различных бизнес-интересов бизнесмена.

Группа En+ попала в список, поскольку прямо или косвенно контролируется Дерипаской, компанией B-Finance и "Базовым элементом". En+ также базируется в Джерси и является, как сказано в заявлении Минфина, "лидирующим международным вертикально-интегрированным производителем алюминия и энергии".

"ЕвроСибЭнерго" включена в санкционный список как компания, которой косвенно или напрямую владеет или управляет Дерипаска и группа En+. Как говорится в заявлении Минфина США, "ЕвроСибЭнерго" является "одной из крупнейших энергетических компаний в России, управляющей электростанциями по всей стране и производящей около 9% всего российского электричества".

Объединенная компания "РУСАЛ" оказалась под санкциями, поскольку она косвенно или напрямую принадлежит или управляется группой En+. "РУСАЛ", объясняется на сайте Минфина, базируется в Джерси и является одним из крупнейших в мире производителей алюминия (около 7% всего мирового производства).

Корпорация "Русские машины" подвергнется ограничениям, поскольку напрямую или косвенно принадлежит или управляется Олегом Дерипаской и "Базовым элементом". На сайте Минфина поясняется, что "Русские машины" были основаны для управления имущественными активами "Базового элемента".

Группа "ГАЗ" попала в санкционный список как компания, прямо или косвенно принадлежащая или управляемая Олегом Дерипаской и корпорацией "Русские машины". В пояснительном документе на сайте Минфина США говорится, что ГАЗ является "лидирующим производителем коммерческого транспорта в России".

Агрохолдинг "Кубань", расположенный в России, попал в санкционный список, поскольку прямо или косвенно принадлежит или управляется Олегом Дерипаской и "Базовым элементом".

ООО "Газпром бурение", говорится в документе, оказалось под санкциями, поскольку принадлежит Игорю Ротенбергу или контролируется им. "Газпром бурение", как отмечается, оказывает услуги по разработке нефтяных и газовых месторождений в России.

ОАО "ЭнПиВи инжиниринг" также попала в санкционный список как принадлежащая или контролируемая Игорем Ротенбергом. В документе говорится, что "ЭнПиВи инжиниринг" предоставляет в России услуги по управленческому консультированию.

ООО "Ладога Менеджмент" включено в санкционный список, поскольку принадлежит или контролируется Кириллом Шамаловым. По данным Минфина, "Ладога Менеджмент" базируется в России и вовлечена в депозитные банковские операции.

Наконец, группа "Ренова" попала под санкции, поскольку ее контролирует или ей владеет Виктор Вексельберг. Как утверждает Минфин, "Ренова" базируется в России и состоит из инвестиционных фондов и управляющих компаний, действующих, в том числе, в энергетическом секторе российской экономики.

Государственные компании

Россия способствовала нестабильности в Сирии, продавая и безвозмездно передавая российское оружие режиму Башара Асада, что позволило ему продолжать атаки против сирийских граждан. Эти атаки включали в себя атаки с применением химического оружия, унесшие жизни сотен сирийцев, говорится в сообщении министерства финансов США.

"Рособоронэкспорт" является государственной компанией, занимающейся продажей оружия и имеющей давние и тесные связи с сирийским правительством. Объем сделок компании за последние 10 с лишним лет составляет миллиарды долларов. "Рособоронэкспорт" подвергается санкциям за то, что компания осуществляла материальную поддержку правительства Сирии, спонсировала его или предоставляла финансирование, а также оказывала сирийским властям помощь технологиями, товарами и услугами.

"РФК-Банк" (банк "Российская Финансовая Корпорация") попал в санкционный список как банк, принадлежащий "Рособоронэкспорту". "РФК-банк", говорится в пояснении, базируется в Москве, а его деятельность включает в себя депозитные банковские операции.

Российские чиновники (все они внесены в санкционный список именно как официальные представители государства).