В Петербурге прошли пикеты в поддержку политзаключенных

Активисты вновь потребовали освободить всех задержанных по так называемому делу "Сети", по которому в разных городах арестовано десять. Участники пикетов убеждены, что признания фигурантов этого дела в намерении свергнуть власть, убивая при этом чиновников из "Единой России", получены под пытками. В Петербурге жертвами ФСБ стали антифашисты Виктор Филинков, Илья Шишкин и "свидетель" Илья Капустин, оставшийся на свободе и уже эмигрировавший. Активистка петербургского демократического движения "Солидарность" Ольга Смирнова считает этот процесс одним из самых страшных и абсурдных, сопровождающихся лживой информационной кампанией. Она обращает внимание на опасный прецедент: если раньше такие дела старались держать в тени, то теперь сотрудники ФСБ, уличенные в пытках, спокойно заявили, что применение к задержанным спецсредств было оправданно.

Активисты сознают, что их возможности повлиять на поведение сотрудников ФСБ весьма ограничены, но считают, что общество не должно привыкать к такому положению вещей, когда любой человек может быть в любой момент схвачен и подвергнут пыткам. Они требуют привлечь к ответственности сотрудников ФСБ, сфабриковавших дело "Сети". Десятки правозащитных движений уже подписались под обращением в ООН и Совет Европы по делу "Сети".

Участники пикетов потребовали освободить из СИЗО №1 Владивостока Дмитрия Третьякова, помещенного туда сотрудниками ФСБ 16 марта. Третьяков стал первым фигурантом дела за публикацию в мессенджере Телеграм, а именно – за репост текста Аркадия Бабченко, размещенного в сети около года назад и затем признанного "экстремистским". Аркадий Бабченко уже обратился к обществу с призывом сделать это дело максимально гласным. Активисты вышли на Невский проспект с плакатами в поддержку Дмитрия Третьякова и с требованием прекратить противоправное преследование граждан.