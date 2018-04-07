В сирийской Восточной Гуте возобновились бои и авиаудары

В городе Дума в Сирии десятки людей погибли в пятницу и в ночь на субботу в результате авиаударов, которые возобновились после провала переговоров повстанцев с сирийскими властями при посредничестве России.

По данным правозащитников и местных жителей, погибли до 40 мирных жителей. Удары наносит авиация правительственных сил и, по некоторым сообщениям, российские самолеты.

Также сообщается о начале наземного наступления на Думу - единственный город в анклаве Восточная Гута в провинции Дамаск, который по-прежнему удерживают повстанцы.

Соглашение о выезде бойцов оппозиции и членов их семей из города было сорвано в пятницу. Сирийские власти обвиняют повстанцев в обстреле Дамаска, в результате которого погибли несколько человек.

Страны Запада неоднократно обвиняли режим Башара Асада и Россию в жестоких бомбардировках Восточной Гуты и гибели мирного населения. В результате операции правительственных сил в последние месяцы большая часть этого анклава перешла под контроль армии Асада.