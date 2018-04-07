Белый дом объявил о новых мерах по борьбе с нелегальной миграцией

Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу огласила две новые меры по противодействию незаконному переходу границы.

Одна из них предусматривает прекращение практики, по которой нелегальные мигранты, подавшие заявление на политическое убежище, освобождаются из-под ареста вплоть до проведения слушания по их делу. Эта мера должна вступить в действие в течение 45 дней. В связи с этим министерство обороны получило распоряжение перепрофилировать часть своих объектов в пункты, где могут "содержаться лица, нарушившие иммиграционное законодательство". Государственному департаменту поручено убедить иностранные государства принимать обратно своих граждан, подлежащих депортации.

Это нововведение Дональд Трамп объяснил необходимостью разрешить крайне сложную ситуацию, сложившуюся, по его словам, в районе американо-мексиканской границы, где в последние месяцы наблюдается заметное увеличение случаев нарушения пограничного режима.

Вторая мера, объявленная администрацией, касается ужесточения наказания лиц, незаконно переходящих границу, включая тех, кто нарушил закон в первый раз. Традиционно наказание за первое нарушение было весьма мягким, не более полугода тюрьмы.

Борьба с нелегальной миграцией - одно из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он также обещал построить "стену" на границе с Мексикой для борьбы с нелегальными пересечениями границы, однако пока администрация не получила финансирование на этот проект.